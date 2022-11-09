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Сборная Украины по самбо пропустит ЧМ из-за участия рф

Единоборства
(1 голосов)

FIAS продолжает зарабатывать деньги на крови

Сборная Украины по самбо пропустит ЧМ из-за участия рф

фото - kharkivoda.gov.ua

Новина українською

Международная федерация самбо (FIAS) решила разрешить спортсменам из россии и белоруссии выступать на чемпионате мира-2022 под нейтральным флагом и гимном.

По этой причине турнир пропустит и сборная Украины.

Напомним, что ЧМ-2022 пройдет с 11 по 18 ноября.

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