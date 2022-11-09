Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конор Макгрегор показал фото со своих тренировок
Ирландец разместил пост у себя в соцсетях
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями, сделанными во время тренировочного занятия.
Напомним, Макгрегор уже более года не участвует в поединках.
Последний бой представитель Ирландии провёл летом прошлого 2021 года, в лёгком весе, где проиграл американцу Дастину Порье.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- По всей Украине объявили воздушную тревогу. Два матча УПЛ приостановлены
- В Херсонской области россияне взорвали сразу несколько мостов, оккупанты снимают свои аквафреши
- Сборная Украины по самбо пропустит ЧМ из-за участия рф
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн