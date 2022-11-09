Конор Макгрегор показал фото со своих тренировок

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями, сделанными во время тренировочного занятия.

Напомним, Макгрегор уже более года не участвует в поединках.

Последний бой представитель Ирландии провёл летом прошлого 2021 года, в лёгком весе, где проиграл американцу Дастину Порье.