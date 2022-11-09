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Конор Макгрегор показал фото со своих тренировок

Единоборства
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Ирландец разместил пост у себя в соцсетях

Конор Макгрегор показал фото со своих тренировок

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями, сделанными во время тренировочного занятия.

Напомним, Макгрегор уже более года не участвует в поединках.

Последний бой представитель Ирландии провёл летом прошлого 2021 года, в лёгком весе, где проиграл американцу Дастину Порье.

Конор Макгрегор показал фото со своих тренировок - изображение 1

Конор Макгрегор показал фото со своих тренировок - изображение 2

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В статье: Конор Макгрегор
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