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Перейра нокаутировал Адесанью и стал новым чемпионом UFC

Единоборства
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Великолепный поединок

Перейра нокаутировал Адесанью и стал новым чемпионом UFC

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В Нью-Йорке (США) на UFC 281 состоялся поединок в среднем весе между Алексом Перейрой (7-1) и Исраэлем Адесаньей (23-2).

В первых трех раундах поединка преимуществом в октагоне владел именно нигериец. Однако в четвертом раунде ситуация начала меняться, преимущество перешло к бразильцу.

В пятом раунде после пробития левого хука от Перейры его соперник начал терять равновесие, после еще пары мощных пропущенных упал на канвас. Рефери остановил сражение.

До этого бойцы дважды сходились в боях, но по правилам кикбоксинга Glory в 2016 и 2017 году и оба раза победил Перейра.

Для Адесаньи это была шестая защита титула подряд. Перейра провел только 4-е выступление под эгидой UFC.

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В статье: Исраэль Адесанья
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