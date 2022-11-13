Перейра нокаутировал Адесанью и стал новым чемпионом UFC

В Нью-Йорке (США) на UFC 281 состоялся поединок в среднем весе между Алексом Перейрой (7-1) и Исраэлем Адесаньей (23-2).

В первых трех раундах поединка преимуществом в октагоне владел именно нигериец. Однако в четвертом раунде ситуация начала меняться, преимущество перешло к бразильцу.

В пятом раунде после пробития левого хука от Перейры его соперник начал терять равновесие, после еще пары мощных пропущенных упал на канвас. Рефери остановил сражение.

До этого бойцы дважды сходились в боях, но по правилам кикбоксинга Glory в 2016 и 2017 году и оба раза победил Перейра.

Для Адесаньи это была шестая защита титула подряд. Перейра провел только 4-е выступление под эгидой UFC.