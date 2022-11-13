Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
UFC. Адесанья потерпел поражение в бою за пояс в среднем весе
Алекс Перейра победил техническим нокаутом
Фото: Daily Mail
В UFC прошел бой за титул чемпиона в среднем весе. Исраэль Адесанья, пять раз защищавший пояс, проиграл техническим нокаутом в пятом раунде Алексу Перейре. Это поражение стало лишь вторым в профессиональной карьере Адесаньи в ММА.
Примечательно, что ранее Перейра и Исраэль уже дважды дрались – на турнирах по кикбоксингу – и оба раза побеждал Алекс. До боя за пояс чемпиона Перейра дошел всего за семь боев. Теперь у Алекса семь побед и одно поражение за карьеру в ММА.
Вторым главным боем вечера был поединок за пояс чемпионки UFC в женском минимальном весе. Китаянка Чжан Вэйли победила сабмишшеном американку Карлу Эспарзу и вернула себе титул.
Популярное сейчас
- Чемпионат мира 2022: все составы сборных на турнир
- Два воскресных матча 13-го тура УПЛ были отложены из-за масштабной воздушной тревоги
- Поражение Сити, отрыв Арсенала, травма Миколенко. Главные новости за 12 ноября
- Конор Макгрегор показал фото со своих тренировок
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
- Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО