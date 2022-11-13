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UFC. Адесанья потерпел поражение в бою за пояс в среднем весе

Единоборства
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Алекс Перейра победил техническим нокаутом

UFC. Адесанья потерпел поражение в бою за пояс в среднем весе

Фото: Daily Mail

UA-Футбол
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В UFC прошел бой за титул чемпиона в среднем весе. Исраэль Адесанья, пять раз защищавший пояс, проиграл техническим нокаутом в пятом раунде Алексу Перейре. Это поражение стало лишь вторым в профессиональной карьере Адесаньи в ММА.

Примечательно, что ранее Перейра и Исраэль уже дважды дрались – на турнирах по кикбоксингу – и оба раза побеждал Алекс. До боя за пояс чемпиона Перейра дошел всего за семь боев. Теперь у Алекса семь побед и одно поражение за карьеру в ММА.

Вторым главным боем вечера был поединок за пояс чемпионки UFC в женском минимальном весе. Китаянка Чжан Вэйли победила сабмишшеном американку Карлу Эспарзу и вернула себе титул.

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В статье: UFC Исраэль Адесанья
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