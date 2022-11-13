UFC. Стала известна дата боя за пояс в легком весе между Волкановски и Махачевым

UFC объявила когда состоится титульный бой между Исламом Махачевым и Александром Волкановски за пояс чемпиона в легком весе. Поединок пройдет на ивенте UFC 284 в Перте, Австралия.

Махачев отобрал пояс у бразильца Чарльза Оливейры в октябре этого года. Волкановски же получил пояс еще в декабре 2019 года в бою с Максом Холлоуэйем. С тех пор он уже четырежды защитил свой титул. Для Махачева же это будет первая защита пояса.

В случае победы Волкановски, он станет лишь пятым чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях. Ранее подобное удавалось только Конору МакГрегору, Аманде Нуньес, Даниэлю Кормье и Генри Сехудо.