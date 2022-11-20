 Украинка Мороз проиграла на вечере UFC Fight Night 215 ᐉ UA-Футбол
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Украинка Мороз проиграла на вечере UFC Fight Night 215

Единоборства
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Хороший поединок

Украинка Мороз проиграла на вечере UFC Fight Night 215

Фото: UFC/Автор - неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Марина Мороз проиграла в поединке в рамках состоявшегося в Энтерпрайзе (штат Невада) вечера UFC Fight Night 215.

Наша соотечественница уступила Дженнифер Майе (Бразилия).

Поединок вышел довольно конкурентным, но по итогам трех раундов судьи со счетом 30-27, 29-28, 29-28, единогласным решением отдали победу сопернице украинки.

Для Марины это поражение стало четвертым в карьере (при 11 победах).

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В статье: UFC
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