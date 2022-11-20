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Украинка Мороз проиграла на вечере UFC Fight Night 215
Хороший поединок
Фото: UFC/Автор - неизвестен
Украинская спортсменка Марина Мороз проиграла в поединке в рамках состоявшегося в Энтерпрайзе (штат Невада) вечера UFC Fight Night 215.
Наша соотечественница уступила Дженнифер Майе (Бразилия).
Поединок вышел довольно конкурентным, но по итогам трех раундов судьи со счетом 30-27, 29-28, 29-28, единогласным решением отдали победу сопернице украинки.
Для Марины это поражение стало четвертым в карьере (при 11 победах).
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