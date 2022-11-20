Украина завоевала четыре медали на турнире Karate 1 серии А в Джакарте (Индонезия). Так, в активе нашей команды одно серебро и три бронзы.

Второе место в кумите завоевал Давид Яновский (до 67 кг).

А ТОП 3 в своих весовых категориях замкнули Соломия Кмить (до 50 кг), Андрей Торошанко (до 84 кг) и Александр Черняев (до 75 кг).