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Беленюк: В таком НОК не могу себе позволить задержаться надолго
Жан прикрепил заявление
Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк хочет, чтобы его исключили из состава Национального олимпийского комитета Украины.
"В "таком" НОКе не могу себе позволить задержаться надолго", - написал Беленюк, добавив фото заявления.
Напомним, что Беленюк баллотировался в президенты НОК, но проиграл Гутцайту.
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