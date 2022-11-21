 Беленюк: В таком НОК не могу себе позволить задержаться надолго ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Беленюк: В таком НОК не могу себе позволить задержаться надолго
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беленюк: В таком НОК не могу себе позволить задержаться надолго

Единоборства
Обновлено
(1 голосов)

Жан прикрепил заявление

Беленюк: В таком НОК не могу себе позволить задержаться надолго

Новина українською

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк хочет, чтобы его исключили из состава Национального олимпийского комитета Украины.

"В "таком" НОКе не могу себе позволить задержаться надолго", - написал Беленюк, добавив фото заявления.

Напомним, что Беленюк баллотировался в президенты НОК, но проиграл Гутцайту.

Screenshot-3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жан Беленюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде