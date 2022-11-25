Конор Макгрегор может избежать шестимесячного тестирования от USADA

Ирландский боец Конор Макгрегор может избежать шестимесячного периода тестирования USADA и вернуться к боям.

Ранее Макгрегор сообщил, что в феврале сдаст два теста на допинг и в случае отрицательного результата получит бой в UFC.

"Как и WADA, UFC вправе делать исключения из правила обязательного шестимесячного пребывания в пуле тестируемых бойцов USADA в исключительных случаях либо если строгое соблюдение данного пункта является несправедливым отношением к спортсмену.

Тем не менее, в обоих случаях спортсмен должен сдать, как минимум, два отрицательных теста, прежде чем вернуться к выступлениям", — выпустила заявление USADA.