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Дарья Белодид поблагодарила Грузию за теплый прием. Фото
Прекрасные слова
narodna-pravda.ua
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поблагодарила Грузию за теплый прием наших спортсменов для подготовки к сезону. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Юлия Левченко
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