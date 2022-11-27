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Жан Беленюк – чемпион Украины по греко-римской борьбе

Единоборства
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Жан Беленюк – чемпион Украины по греко-римской борьбе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Народный депутат, олимпийский чемпион и серебряный призер Жан Беленюк выиграл чемпионат Украины по греко-римской борьбе.

В финальном поединке в весовой категории до 87 кг. Жан победил Артема Матяша

Напомним, что в июне Беленюк также выиграл отечественный чемпионат и отобрался на чемпионат мира, но не поехал по собственному желанию.

Также в ноябре Жан принимал участие в выборах главы НОК Украины, однако проиграл действующему главе минспрота Гутцайту.

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В статье: Жан Беленюк
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