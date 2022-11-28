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Конор Макгрегор показал фото с оголенным торсом
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими своими фотографиями.
Напомним, именитый ирландский боец уже более года не принимает участия в поединках.
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