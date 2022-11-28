Конор Макгрегор показал фото с оголенным торсом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими своими фотографиями.

Напомним, именитый ирландский боец уже более года не принимает участия в поединках.