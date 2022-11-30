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Нейт Диаз покинул UFC

Единоборства
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Ранее добыл победу в бою с Тони Фергюсоном

Нейт Диаз покинул UFC

Новина українською

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз покинул промоушен UFC. Об этом информирует UFC Roster Watch. Таким образом, Диаз стал свободным агентом. Не исключено, что он перейдёт в какую-то другую лигу.

В последнем поединке в UFC Диаз встречался с соотечественником Тони Фергюсоном и одержал победу. Нейт одолел оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил, что покинет промоушен Даны Уайта.

До этого Диаз не выступал в UFC более года, когда на турнире UFC 263 в июне 2021-го проиграл представителю Великобритании Леону Эдвардсу.

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В статье: Нейт Диас
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