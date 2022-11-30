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Нейт Диаз покинул UFC
Ранее добыл победу в бою с Тони Фергюсоном
Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз покинул промоушен UFC. Об этом информирует UFC Roster Watch. Таким образом, Диаз стал свободным агентом. Не исключено, что он перейдёт в какую-то другую лигу.
В последнем поединке в UFC Диаз встречался с соотечественником Тони Фергюсоном и одержал победу. Нейт одолел оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил, что покинет промоушен Даны Уайта.
До этого Диаз не выступал в UFC более года, когда на турнире UFC 263 в июне 2021-го проиграл представителю Великобритании Леону Эдвардсу.
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