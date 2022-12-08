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В Донецке погиб мастером спорта Украины по пауэрлифтингу
Спортсмен погиб возле села Нетайлово
Фото: Спортивний Комітет України
Украинский пауэрлифтер Ярослав Хибовски погиб на войне с Россией. Об этом сообщили в спортивном комитете Украины.
Погиб Ярослав в боях за Донецкую область, возле села Нетайлово. Хибовски был мастером спорта по пауэрлифтингу и рекордсменом Украины.
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