В Донецке погиб мастером спорта Украины по пауэрлифтингу

Украинский пауэрлифтер Ярослав Хибовски погиб на войне с Россией. Об этом сообщили в спортивном комитете Украины.

Погиб Ярослав в боях за Донецкую область, возле села Нетайлово. Хибовски был мастером спорта по пауэрлифтингу и рекордсменом Украины.