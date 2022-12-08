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Названо имя нового председателя Комиссии атлетов НОК Украины
Им стал известный дзюдоист
фото - ijf.org
При участии президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта прошло первое заседание нового состава Комиссии атлетов НОК Украины.
Одной из ключевых задач сегодняшнего собрания было избрание нового председателя Комиссии. Им стал известный дзюдоист, чемпион и призер мировых и европейских первенств Георгий Зантарая.
Заместителями нового главы Комиссии избраны: олимпийские чемпионы Юрий Чебан, Елена Костевич, Анастасия Коженкова и призёр Олимпийских игр Валерий Андрейцев.
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