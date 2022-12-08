  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Названо имя нового председателя Комиссии атлетов НОК Украины
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названо имя нового председателя Комиссии атлетов НОК Украины

Единоборства
(2 голосов)

Им стал известный дзюдоист

Названо имя нового председателя Комиссии атлетов НОК Украины

фото - ijf.org

Новина українською

При участии президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта прошло первое заседание нового состава Комиссии атлетов НОК Украины.

Одной из ключевых задач сегодняшнего собрания было избрание нового председателя Комиссии. Им стал известный дзюдоист, чемпион и призер мировых и европейских первенств Георгий Зантарая.

Заместителями нового главы Комиссии избраны: олимпийские чемпионы Юрий Чебан, Елена Костевич, Анастасия Коженкова и призёр Олимпийских игр Валерий Андрейцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Георгий Зантарая Вадим Гутцайт
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде