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Женская сборная Украины по борьбе впервые в истории одержала победу в Кубке мира

Единоборства
(1 голосов)

Украинские спортсменки совершили невозможное

Женская сборная Украины по борьбе впервые в истории одержала победу в Кубке мира

Фото: sport.if.ua/

Новина українською

Сборная Украины впервые в истории завоевала Кубок мира по женской борьбе, который проходил в американском Коралвилле.

В этом году Коралвилль принимал женские соревнования параллельно с розыгрышем Кубка мира среди мужчин в свободной борьбе.

Напомним, что последнее соревнование Кубка мира проходило в 2019 году.

В решающем противостоянии украинские борчины одержали шесть побед в десяти столкновениях с китаянками. Вверх над соперницами взяли Оксана Левач, Алина Грушина, Юлия Ткач-Остапчук, Ирина Коляденко, Татьяна Сова-Режко и Анастасия Осняч-Шустова.

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В статье: Кубок мира
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Источник:
Сусіпльне Спорт

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