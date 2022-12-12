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Женская сборная Украины по борьбе впервые в истории одержала победу в Кубке мира
Украинские спортсменки совершили невозможное
Фото: sport.if.ua/
Сборная Украины впервые в истории завоевала Кубок мира по женской борьбе, который проходил в американском Коралвилле.
В этом году Коралвилль принимал женские соревнования параллельно с розыгрышем Кубка мира среди мужчин в свободной борьбе.
Напомним, что последнее соревнование Кубка мира проходило в 2019 году.
В решающем противостоянии украинские борчины одержали шесть побед в десяти столкновениях с китаянками. Вверх над соперницами взяли Оксана Левач, Алина Грушина, Юлия Ткач-Остапчук, Ирина Коляденко, Татьяна Сова-Режко и Анастасия Осняч-Шустова.
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