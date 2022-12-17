Дарья Билодид снова покорила поклонников новым образом. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Белодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка снялась в новой фотосессии, где прорекламировала новую линию одежды. Соответствующие фото Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Юрий Чебан продал две золотые медали на аукционе.