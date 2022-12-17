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Дарья Билодид снова покорила поклонников новым образом. Фото

Единоборства
Обновлено
(2 голосов)

Украинка просто шикарна

Дарья Билодид снова покорила поклонников новым образом. Фото

Фокус

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Белодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка снялась в новой фотосессии, где прорекламировала новую линию одежды. Соответствующие фото Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Юрий Чебан продал две золотые медали на аукционе.

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В статье: Дарья Билодид
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