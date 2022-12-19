Нейт Диас ответил Конору Макгрегору на предложение поучаствовать в турнире пощечин

Амбериканский боец смешанных единоборств Нейт Диас отерагировал на предложение экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора принять участие в турнире по пощёчинам.

"Я уже победил тебя — в этой игре тоже. Если сабмишены будут запрещены, то я нокаутирую тебя гораздо быстрее, чем Флойд", — написал Диас в социальных сетях.

Макгрегор и Диас дважды встречались в рамках UFC. В первом бою в марте 2016 года Макгрегор потерпел поражение после удушающего приёма. Во втором поединке в августе того же года ирландец одержал победу единогласным решением судей.