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Нейт Диас ответил Конору Макгрегору на предложение поучаствовать в турнире пощечин

Единоборства
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Нейт считает себя намного лучше Конора

Нейт Диас ответил Конору Макгрегору на предложение поучаствовать в турнире пощечин

Фото: Het Financieele Dagblad

Новина українською

Амбериканский боец смешанных единоборств Нейт Диас отерагировал на предложение экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора принять участие в турнире по пощёчинам.

"Я уже победил тебя — в этой игре тоже. Если сабмишены будут запрещены, то я нокаутирую тебя гораздо быстрее, чем Флойд", — написал Диас в социальных сетях.

Макгрегор и Диас дважды встречались в рамках UFC. В первом бою в марте 2016 года Макгрегор потерпел поражение после удушающего приёма. Во втором поединке в августе того же года ирландец одержал победу единогласным решением судей.

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В статье: Конор Макгрегор Нейт Диас
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