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Конор Макгрегор прокоментував возвращение Зайона Кларка в ММА
Ирландец в восторге
Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA
Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на дебют в ММА американца Зайона Кларка. Кларк страдает от врождённого заболевания (синдром каудальной регрессии).
"Как же здорово было слышать о дебюте этого человека и теперь увидеть его! Вам никоим образом не следует связываться с ним. Просто восхитительно! Мои поздравления. Выражаю огромное уважение этому человеку, Зайону Кларку! ММА — лучший вид спорта!" — написал Макгрегор у себя в социальных сетях.
Напомним, Кларк дебютировал в ММА, сразившись с соотечественником Юджином Мюрреем.
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