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Жан Беленюк о начале войны: Я не знал, не верил, что это возможно

Единоборства
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Все мы немного Жан

Жан Беленюк о начале войны: Я не знал, не верил, что это возможно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен, чемпион и серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе, народный депутат Жан Беленюк рассказал, что не верил в начало полномасштабной войны россии против Украины. Его слова цитирует СТБ:

"Я не знал. Нам говорили, что есть концентрация войск на границе около 200 тысяч. Но даже депутаты, не профильные в вопросах обороны, говорили, что этого недостаточно для того, чтобы захватить Киев.

И представители разведки говорили, что этого мало. Но они есть и все. Я постоянно даже своей маме, друзьям говорил, что лично не верил, что это возможно.

После этого мама меня тролит, если я пытаюсь ей что-нибудь порекомендовать. Она говорит: "Я знаю, как ты владеешь ситуацией, мы уже видели это" – сказал он.

Напомним, что ранее Александр Усик отдал 13 миллионов на благотворительность.

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В статье: Жан Беленюк
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