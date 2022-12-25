Член Зала славы UFC Стефан Боннар скончался в возрасте 45 лет

Член Зала славы UFC Стефан Боннер скончался в субботу вечером в возрасте 45 лет из-за проблем с сердцем. За свою карьеру в промоушене он провел 24 боя, победив в 15 из них. Так о кончине Боннера высказался президент UFC Дана Уайт:

"Стефан Боннар был одним из самых важных бойцов, когда-либо выступавших в октагоне. Его бой с Форрестом Гриффином [на UFC-1] навсегда изменил спорт, и он никогда не будет забыт. Поклонники любили его, сопереживали ему, и он всегда старался изо всех сил. Его будет не хватать.

Это был самый важный бой в истории этой компании. В то время, когда произошел этот бой, вы знаете, где мы тогда были и что происходило с Спорт. Мы потеряли 44 миллиона долларов в этом бизнесе.

В течение шести минут этого боя на него настроились 12 миллионов человек. Вы знаете, как это безумно? Вы знаете, что это за безумные цифры? В истории UFC не было более важного боя. В истории смешанных единоборств никогда не было более важного боя, чем, возможно, UFC-1".