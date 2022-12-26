В UFC назвали нокаут года

Американский бойцовский промоушен UFC подвёл ежегодные итоги, определив победителей в ряде номинаций.

Так, в номинациях "апсет года" и "нокаут года" победил поединок за звание чемпиона в полусреднем весе (до 77 кг) между нигерийцем Камару Усманом и британцем Леоном Эдвардсом, который состоялся 20 августа на турнире UFC 278 в США.

Эдвардс хорошо стартовал, успешно проведя тейкдаун в первом раунде, однако затем отдал инициативу. Вскоре после сдвоенного джеба пробил левый хай-кик, поймав Усмана на противоходе и нокаутировав его.

Поражение стало для 35-летнего Усмана первым в сильнейшей организации мира и прервало победную серию из 15 выступлений.