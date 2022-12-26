  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. В UFC назвали нокаут года
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В UFC назвали нокаут года

Единоборства
(1 голосов)

Боец уступал по ходу поединка

В UFC назвали нокаут года

Новина українською

Американский бойцовский промоушен UFC подвёл ежегодные итоги, определив победителей в ряде номинаций.

Так, в номинациях "апсет года" и "нокаут года" победил поединок за звание чемпиона в полусреднем весе (до 77 кг) между нигерийцем Камару Усманом и британцем Леоном Эдвардсом, который состоялся 20 августа на турнире UFC 278 в США.

Эдвардс хорошо стартовал, успешно проведя тейкдаун в первом раунде, однако затем отдал инициативу. Вскоре после сдвоенного джеба пробил левый хай-кик, поймав Усмана на противоходе и нокаутировав его.

Поражение стало для 35-летнего Усмана первым в сильнейшей организации мира и прервало победную серию из 15 выступлений.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: UFC
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде