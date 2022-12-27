ФОТО. Конор Макгрегор покатался на лошади со своим сыном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими свежими фотографиями.

Макгрегор показал несколько снимков, где он катался верхом на лошади.

Напомним, в середине декабря 2022 стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC.