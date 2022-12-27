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ФОТО. Конор Макгрегор покатался на лошади со своим сыном
Ирландец не спешит возвращаться в октагон
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими свежими фотографиями.
Макгрегор показал несколько снимков, где он катался верхом на лошади.
Напомним, в середине декабря 2022 стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC.
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