Дарья Белодид встретит новый год в горах Андорры. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид проводит предновогодний отдых в Андорре. Наша спортсменка катается на лыжах и готовится встретить 2023 год. Соответствующие фото она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Александр Усик посетил Киево-Печерскую лавру.