Бывший боец UFC обвиняется в убийстве своей девушки

Бывший боец UFC Фил Барони арестован по подозрению в убийстве своей девушки. Об этом пишет Tribuna de la Bahía. Сообщается, что девушка была найдена мёртвой в отеле. Барони сам явился в полицейский участок.

В отчёте полиции говорится, что Фил был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Предполагается, что Барони избил свою подругу после того, как узнал о её измене.

За время карьеры Фил провёл 35 боёв, в которых одержал 16 побед (11 нокаутом) и потерпел 19 поражений.