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Бывший боец UFC обвиняется в убийстве своей девушки
Это не первый подобный случай среди бойцов смешанных единоборств
Фото: metaratings
Бывший боец UFC Фил Барони арестован по подозрению в убийстве своей девушки. Об этом пишет Tribuna de la Bahía. Сообщается, что девушка была найдена мёртвой в отеле. Барони сам явился в полицейский участок.
В отчёте полиции говорится, что Фил был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Предполагается, что Барони избил свою подругу после того, как узнал о её измене.
За время карьеры Фил провёл 35 боёв, в которых одержал 16 побед (11 нокаутом) и потерпел 19 поражений.
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