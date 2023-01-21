Дарья Билодид побывала в самом известном киноместе в мире. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Белодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка побывала в США и сфотографировалась у одного из самых известных мест в мире кино – надписи Hollywood. Соответствующий снимок наша спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинский чемпион мира по боксу завершил подготовку к бою.