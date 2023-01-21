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Дарья Билодид побывала в самом известном киноместе в мире. Фото

Единоборства
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Там очень красиво

Дарья Билодид побывала в самом известном киноместе в мире. Фото

Фокус

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Белодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка побывала в США и сфотографировалась у одного из самых известных мест в мире кино – надписи Hollywood. Соответствующий снимок наша спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

Дарья Билодид побывала в самом известном киноместе в мире. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее украинский чемпион мира по боксу завершил подготовку к бою.

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В статье: Дарья Билодид
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