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Потеря забил Руа и одержал первую победу в UFC. Видео

Единоборства
(1 голосов)

Великолепный поединок

Потеря забил Руа и одержал первую победу в UFC. Видео

Zuffa LLC

UA-Футбол
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Украинский боец Игорь Потеря (20-3) одержал дебютную победу на турнире UFC 283, прошедшем этой ночью в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Наш спортсмен нокаутировал бывшего чемпиона Pride и UFC Маурисио Руа (24-14-1) в первом раунде.

Для Игоря эта победа стала первой в формате UFC. В прошлом году он дебютировал в организации, но проиграл Николе Негумеряну.

Следует отметить, что после завершения поединка Маурисио Руа объявил о завершении карьеры. Все три последних поединка он проиграл.

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В статье: Игорь Потеря
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