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Потеря забил Руа и одержал первую победу в UFC. Видео
Великолепный поединок
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Украинский боец Игорь Потеря (20-3) одержал дебютную победу на турнире UFC 283, прошедшем этой ночью в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Наш спортсмен нокаутировал бывшего чемпиона Pride и UFC Маурисио Руа (24-14-1) в первом раунде.
Для Игоря эта победа стала первой в формате UFC. В прошлом году он дебютировал в организации, но проиграл Николе Негумеряну.
Следует отметить, что после завершения поединка Маурисио Руа объявил о завершении карьеры. Все три последних поединка он проиграл.
An unceremonious end for Shogun, but a strong showing from @IhorPotieriaUFC to secure the first round finish #UFC283 pic.twitter.com/mGwkWqoJTS— UFC (@ufc) January 22, 2023
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