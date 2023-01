Потеря забил Руа и одержал первую победу в UFC. Видео

Украинский боец Игорь Потеря (20-3) одержал дебютную победу на турнире UFC 283, прошедшем этой ночью в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Наш спортсмен нокаутировал бывшего чемпиона Pride и UFC Маурисио Руа (24-14-1) в первом раунде.

Для Игоря эта победа стала первой в формате UFC. В прошлом году он дебютировал в организации, но проиграл Николе Негумеряну.

Следует отметить, что после завершения поединка Маурисио Руа объявил о завершении карьеры. Все три последних поединка он проиграл.

An unceremonious end for Shogun, but a strong showing from @IhorPotieriaUFC to secure the first round finish #UFC283 pic.twitter.com/mGwkWqoJTS