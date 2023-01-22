UFC 238. Хилл в ярком поединке победил Тейшейру, последний завершил карьеру

В ночь с 21 на 22 января в бразильском Рио-де-Жанейро прошел бойцовский вечер в рамках UFC 238.

Его главным событием стал поединок за вакантный титул чемпиона полутяжелого веса между бывшим обладателем титула, местным Гловером Тейшейрой (33-9) и американцем Джамалом Хиллом (12-1).

Бой длился все отведенные 5 раундов и завершился уверенной победой нового короля веса ( 50-44; 50-44; 50-44 ).

Отметим, что Тейшейра стал чемпионом в 2021 году, когда сумел победить Яна Блаховича. Однако в первой же защите титула в поединке против Иржи Прохазки бразилец проиграл и потерял пояс. Реванш должен был состояться в декабре прошлого года, однако чемпион получил травму и оставил пояс вакантным. Первыми за него сражались Блахович и Анкалаев, но завершили бой вничью.

После поражения от Хилла, 43-летний Тейшейра объявил о завершении карьеры.