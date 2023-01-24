Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конор Макгрегор может вернуться в октагон в 2023 году
Так считает его тренер
Getty Images / Global Images Ukraine
Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, считает, что ирландец в скором времени вновь начнёт принимать участие в боях.
"Вернётся ли Конор? Я готов поставить на это свой дом. Думаю, что сейчас идут интересные переговоры. Я не могу сказать ничего сверх этого, но я очень уверен, что мы скоро увидим Конора снова в октагоне", — приводит слова Каваны MMAJunkie.
Напомним, ирландец не выходил в октагон после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье.
Популярное сейчас
- Мудрик установил новый личный рекорд скорости в матче против Ливерпуля
- Официально: Тимошенко уходит с должности заместителя руководителя Офиса Президента
- Россияне эвакуируют из Луганска семьи военных армии РФ - Генштаб
- На войне погиб вице-чемпион Европы по ММА Эдуард Кострица
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов