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Конор Макгрегор может вернуться в октагон в 2023 году

Единоборства
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Так считает его тренер

Конор Макгрегор может вернуться в октагон в 2023 году

Getty Images / Global Images Ukraine

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Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, считает, что ирландец в скором времени вновь начнёт принимать участие в боях.

"Вернётся ли Конор? Я готов поставить на это свой дом. Думаю, что сейчас идут интересные переговоры. Я не могу сказать ничего сверх этого, но я очень уверен, что мы скоро увидим Конора снова в октагоне", — приводит слова Каваны MMAJunkie.

Напомним, ирландец не выходил в октагон после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье.

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В статье: Конор Макгрегор
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