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Конора Макгрегора сбила машина

Единоборства
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Об этом написал сам боец

Конора Макгрегора сбила машина

Новина українською

Бывшего чемпиона UFC в среднем весе Конора Макгрегора сбила машина во время велопрогулки.

Макгрегор опубликовал в социальных сетях фото и видео. Боец сообщил, что избежал серьёзных травм.

"Только что меня сзади ударила машина. Водитель, ослеплённый солнцем, меня не увидел и на полной скорости влетел в меня. К счастью, моё время ещё не пришло. Спасибо также борьбе и дзюдо. Знание, как правильно сгруппироваться, спасло мне жизнь" — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Водитель автомобиля в итоге отвёз Конора Макгрегора домой.

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В статье: Конор Макгрегор
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