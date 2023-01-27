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Конора Макгрегора сбила машина
Об этом написал сам боец
Бывшего чемпиона UFC в среднем весе Конора Макгрегора сбила машина во время велопрогулки.
Макгрегор опубликовал в социальных сетях фото и видео. Боец сообщил, что избежал серьёзных травм.
"Только что меня сзади ударила машина. Водитель, ослеплённый солнцем, меня не увидел и на полной скорости влетел в меня. К счастью, моё время ещё не пришло. Спасибо также борьбе и дзюдо. Знание, как правильно сгруппироваться, спасло мне жизнь" — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.
Водитель автомобиля в итоге отвёз Конора Макгрегора домой.
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