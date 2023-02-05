Украинские дзюдоисты Билодид и Ядов завоевали медали на Grand Slam в Париже

4 февраля в Париже (Франция) стартовал турнир серии Grand Slam у дзюдоистов. В первый день соревнований представители Украины завоевали сразу две награды.

Так, наш Богдан Ядов (до 66 кг) вышел в финал соревнований, где успешно одолел представителя Монголии Эргембаяра Баттогтога. Счет матча 1-0 позволил украинцу добыть золото.

Это первая победа для победы Богдана на турнирах серии Grand Slam.

У девушек в весовой категории до 57 килограммов наша Дарья Билодид в поединке за третье место одолела португалку Тельму Монтейро. Бронза досталась украинке с помощью приёма вазаари.

Для Дарьи эта медаль стала первой на турнирах серии Grand Slam в данной категории. Ранее Билодид выступала в весе до 48 кг.