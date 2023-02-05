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Украинские дзюдоисты Билодид и Ядов завоевали медали на Grand Slam в Париже

Единоборства
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Дарья привыкает к новому весу

Украинские дзюдоисты Билодид и Ядов завоевали медали на Grand Slam в Париже

narodna-pravda.ua

UA-Футбол
Новина українською

4 февраля в Париже (Франция) стартовал турнир серии Grand Slam у дзюдоистов. В первый день соревнований представители Украины завоевали сразу две награды.

Так, наш Богдан Ядов (до 66 кг) вышел в финал соревнований, где успешно одолел представителя Монголии Эргембаяра Баттогтога. Счет матча 1-0 позволил украинцу добыть золото.

Это первая победа для победы Богдана на турнирах серии Grand Slam.

У девушек в весовой категории до 57 килограммов наша Дарья Билодид в поединке за третье место одолела португалку Тельму Монтейро. Бронза досталась украинке с помощью приёма вазаари.

Для Дарьи эта медаль стала первой на турнирах серии Grand Slam в данной категории. Ранее Билодид выступала в весе до 48 кг.

Напомним, что ранее украинский лыжный акробат Котовский победил на этапе Кубка мира.

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В статье: Дарья Билодид Богдан Ядов
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