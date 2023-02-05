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Украинские дзюдоисты Билодид и Ядов завоевали медали на Grand Slam в Париже
Дарья привыкает к новому весу
narodna-pravda.ua
4 февраля в Париже (Франция) стартовал турнир серии Grand Slam у дзюдоистов. В первый день соревнований представители Украины завоевали сразу две награды.
Так, наш Богдан Ядов (до 66 кг) вышел в финал соревнований, где успешно одолел представителя Монголии Эргембаяра Баттогтога. Счет матча 1-0 позволил украинцу добыть золото.
Это первая победа для победы Богдана на турнирах серии Grand Slam.
У девушек в весовой категории до 57 килограммов наша Дарья Билодид в поединке за третье место одолела португалку Тельму Монтейро. Бронза досталась украинке с помощью приёма вазаари.
Для Дарьи эта медаль стала первой на турнирах серии Grand Slam в данной категории. Ранее Билодид выступала в весе до 48 кг.
Напомним, что ранее украинский лыжный акробат Котовский
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