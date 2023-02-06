Оскар де ла Хойя может стать менеджером Нейта Диаза

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя предложил свои услуги американскому бойцу смешанных единоборств Нейту Диазу, который недавно покинул UFC.

"Нейт, брат, если ты свободен, позволь мне позаботиться о твоих будущих переговорах, чтобы все эти фальшивые промоутеры, которые никогда в жизни не надевали перчатки, не смогли воспользоваться тобой", — написал де ла Хойя в социальных сетях.

В последнем поединке в UFC Диаз встречался с соотечественником Тони Фергюсоном и победил его.