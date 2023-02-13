  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Сборная Украины добыла пять медалей в Кубке Европы по дзюдо
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины добыла пять медалей в Кубке Европы по дзюдо

Единоборства
(1 голосов)

По две золотых и серебряных медали

Сборная Украины добыла пять медалей в Кубке Европы по дзюдо

фото - olympics.com

Новина українською

Украинские дзюдоисты принесли в копилку сборной Украины пять медалей на открытом Кубке Европы.

Напомним, что соревнования проходили в болгарской Софии.

Золото добыли: Мария Буёк (до 48 кг) и Никита Голобородько (до 66 кг). Серебряные награды остались у Анны Казаковой (до 78 кг) и Євгения Балевского (более 100 кг), а единственную бронзу принесла Наталья Чистякова (до 70 кг).

По теме
yellow-arrow
Жан Беленюк показал, как проводит субботний выходной. Фото
yellow-arrow
Уайт: Бой Макгрегор - Чендлер может состоятся на Мэдисон Сквер Гарден
yellow-arrow
Конор Макгрегор примет участие в шоу The Ultimate Fighter
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: дзюдо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
XSport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде