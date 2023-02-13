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Сборная Украины добыла пять медалей в Кубке Европы по дзюдо
По две золотых и серебряных медали
фото - olympics.com
Украинские дзюдоисты принесли в копилку сборной Украины пять медалей на открытом Кубке Европы.
Напомним, что соревнования проходили в болгарской Софии.
Золото добыли: Мария Буёк (до 48 кг) и Никита Голобородько (до 66 кг). Серебряные награды остались у Анны Казаковой (до 78 кг) и Євгения Балевского (более 100 кг), а единственную бронзу принесла Наталья Чистякова (до 70 кг).
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Источник:XSport.ua
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