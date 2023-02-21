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Чарльз Оливейра объявил о своём следующем бое
Его соперником станет Бенеил Дариуш
Фото: USA Today
Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), бразилец Чарльз Оливейра официально объявил о своём следующем бое, которое состоится 7 мая на турнире UFC 288.
Соперником Оливейры станет четвёртый номер рейтинга, американец Бенеил Дариуш.
"Теперь официально, давайте сделаем это 7 мая, UFC 288. Лев лёгкого веса голоден и готов к охоте", – написал Оливейра в социальных сетях.
Чарльзу Оливейре 33 года. Бразилец дебютировал в сильнейшей организации мира в августе 2010 года и в мае 2021 года завоевал вакантный титул, впоследствии проведя две успешные защиты.
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