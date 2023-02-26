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Амосов: Сегодня этот сумасшедший атакует Украину, а завтра – неизвестно, что он сделает
Очень мощные слова
Украинский боец Ярослав Амосов (27-0) обратился к украинцам и миру после
"Украинцы, я люблю вас, мой народ. Вчера была годовщина с того момента, как безумный Путин начал войну в моей стране. Он хочет убивать детей, всех украинцев.
Я хочу поблагодарить украинскую армию за защиту Украины. Хочу поблагодарить всех, кто помогает моей стране.
Пожалуйста, не забывайте о том, что происходит, потому что сегодня этот сумасшедший атакует Украину, но мы не знаем, что он сделает завтра" – сказал Ярослав.
An emotional message from @YaroslavAmosov after defending his Welterweight World Championship at #Bellator291. pic.twitter.com/dkv4v04Eqj— BellatorMMA (@BellatorMMA) February 26, 2023
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