Амосов: Сегодня этот сумасшедший атакует Украину, а завтра – неизвестно, что он сделает

Украинский боец Ярослав Амосов (27-0) обратился к украинцам и миру после победы в главном событии вечера Bellator 291 в Дублине (Ирландия).

"Украинцы, я люблю вас, мой народ. Вчера была годовщина с того момента, как безумный Путин начал войну в моей стране. Он хочет убивать детей, всех украинцев.

Я хочу поблагодарить украинскую армию за защиту Украины. Хочу поблагодарить всех, кто помогает моей стране.

Пожалуйста, не забывайте о том, что происходит, потому что сегодня этот сумасшедший атакует Украину, но мы не знаем, что он сделает завтра" – сказал Ярослав.

An emotional message from @YaroslavAmosov after defending his Welterweight World Championship at #Bellator291. pic.twitter.com/dkv4v04Eqj