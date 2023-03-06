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Конор Макгрегор высказался о победе Джона Джонса

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Конор Макгрегор высказался о победе Джона Джонса

Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальной сети, где высказался о победе американца Джона Джонса. Напомним, что он победил представителя Франции Сирилема Гана.

"Джонс показал невероятное выступление! Ещё лучше было увидеть его вживую! Этому парню следовало бы дать два пояса. И оба должны сверкать. Он сделал это. Чертовски блестяще, Джон. Мои поздравления", — написал Макгрегор.

Поединок Джонса и Нганну состоялся 5 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 285. Бойцы сражались за вакантный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг).

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В статье: Конор Макгрегор
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