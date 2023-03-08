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Джон Джонс возглавил рейтинг UFC P4P
Боец поднялся в рейтинге благодаря победе над Сирилем Ганом
Фото: tengrinews.kz
Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс поднялся сразу на девять позиций и вернулся на первую строчку обновлённого рейтинга промоушена UFC вне зависимости от весовой категории (P4P). С первого места он сместил австралийца Александра Волкановски.
Топ-10 рейтинга бойцов UFC:
1. Джон Джонс.
2. Александр Волкановски.
3. Ислам Махачев.
4. Леон Эдвардс.
5. Камару Усман.
6. Исраэль Адесанья.
7. Алекс Перейра.
8. Алджамейн Стерлинг.
9. Чарльз Оливейра.
10. Брэндон Морено.
В последнем бою, состоявшемся 5 марта в Лас-Вегасе (США) на UFC 285, Джонс сражался за вакантный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом. Поединок завершился победой Джонса уже в начале первого раунда.
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