Джон Джонс возглавил рейтинг UFC P4P

Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс поднялся сразу на девять позиций и вернулся на первую строчку обновлённого рейтинга промоушена UFC вне зависимости от весовой категории (P4P). С первого места он сместил австралийца Александра Волкановски.

Топ-10 рейтинга бойцов UFC:

1. Джон Джонс.

2. Александр Волкановски.

3. Ислам Махачев.

4. Леон Эдвардс.

5. Камару Усман.

6. Исраэль Адесанья.

7. Алекс Перейра.

8. Алджамейн Стерлинг.

9. Чарльз Оливейра.

10. Брэндон Морено.

В последнем бою, состоявшемся 5 марта в Лас-Вегасе (США) на UFC 285, Джонс сражался за вакантный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом. Поединок завершился победой Джонса уже в начале первого раунда.