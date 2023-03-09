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Жан Беленюк готов провести бой с Александром Усиком
Жан показал видео с тренировки и отметил Александра
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк снял видео, под которым написал, что готов заменить обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) в поединке с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (20-0, 13 КО).
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