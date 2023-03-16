  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Конор Макгрегор: Надеюсь провести ещё сто боев
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конор Макгрегор: Надеюсь провести ещё сто боев

Единоборства
(1 голосов)

Ирландец работает над собой

Конор Макгрегор: Надеюсь провести ещё сто боев

Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор высказался о продолжении своей бойцовской карьеры.

"На что я надеюсь? Ещё на сто боёв. Я работаю над тем, чтобы оставаться последовательным. Меня не было слишком долго из-за политики, травм… из-за жизни. Такое случается. Но это божий промысел. И я принимаю его.

У меня впереди ещё немало захватывающих боёв. У меня есть соперники. Есть ребята, которые находятся на подъёме, есть парни из других дивизионов, которые пытаются стать лучшими. Я могу провести ещё много боёв", – сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу My Mom’s Basement

По теме
yellow-arrow
Грузин Двалишвили после победы над россиянином: Слава Украине, слава Грузии, остановите войну. Видео
yellow-arrow
Жан Беленюк готов провести бой с Александром Усиком
yellow-arrow
Джон Джонс возглавил рейтинг UFC P4P
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конор Макгрегор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде