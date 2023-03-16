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Конор Макгрегор: Надеюсь провести ещё сто боев
Ирландец работает над собой
Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор высказался о продолжении своей бойцовской карьеры.
"На что я надеюсь? Ещё на сто боёв. Я работаю над тем, чтобы оставаться последовательным. Меня не было слишком долго из-за политики, травм… из-за жизни. Такое случается. Но это божий промысел. И я принимаю его.
У меня впереди ещё немало захватывающих боёв. У меня есть соперники. Есть ребята, которые находятся на подъёме, есть парни из других дивизионов, которые пытаются стать лучшими. Я могу провести ещё много боёв", – сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу My Mom’s Basement
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