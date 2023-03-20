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Сборная Украины заняла 3-е общекомандное место в Кубке Европы по дзюдо
Отличный результат
Фото: wrestling.com.ua
В Кубке Европы по дзюдо, который проходит в Риге (Латвия), сборная Украины заняла третье общекомандное место, выиграв одну золотую и две серебряные медали.
Алексей Ершов в весовой категории до 100 кг добыл золото медаль, взяв верх над представителем Нидерландов Килиана Бултуйса.
В предыдущий соревновательный день серебряные медали добыли Назар Висков (до 60 кг) и Алина Шилова (до 57 кг).
Напомним, ранее на этапе Кубка Европы в Италии золотую медаль выиграл украинец Марат Крижанский.
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