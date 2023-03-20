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Андерсон Силва войдет в Зал славы UFC
Силва закрепил свое наследие как один из лучших
Фото: vox-cdn
Бывшего чемпиона UFC Андерсона Силву из Бразилии введут в Зал славы промоушену.
"Силва закрепил свое наследие как один из лучших, кто когда-либо делал это. Андерсон Силва становится новым дополнением в Зал славы UFC", – сообщила пресс-служба организации.
Андерсон выступал в UFC с 2006 по 2020 год. Он одержал семнадцать побед и потерпел семь поражений.
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