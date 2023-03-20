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Андерсон Силва войдет в Зал славы UFC

Единоборства
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Силва закрепил свое наследие как один из лучших

Андерсон Силва войдет в Зал славы UFC

Фото: vox-cdn

Новина українською

Бывшего чемпиона UFC Андерсона Силву из Бразилии введут в Зал славы промоушену.

"Силва закрепил свое наследие как один из лучших, кто когда-либо делал это. Андерсон Силва становится новым дополнением в Зал славы UFC", – сообщила пресс-служба организации.

Андерсон выступал в UFC с 2006 по 2020 год. Он одержал семнадцать побед и потерпел семь поражений.

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