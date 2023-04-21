Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ирина Коляденко выборола золото на чемпионате Европы-2023
Вторая такая награда в копилке Украины
Фото: poglyad.tv
Украина завоевала вторую золотую медаль в женской свободной борьбе на проходящем в Загребе чемпионате Европы. В весе до 62 кг чемпионкой стала Ирина Коляденко.
Накануне Украина получила четыре медали в женской свободной борьбе.
В финале Коляденко в напряженной схватке победила норвежку Грейс Буллен. На последней минуте столкновения украинская борчиха удержала соперницу.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Суспільне Спорт
Популярное сейчас
- Колос – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Шикарная топлесс-модель и фанатка МЮ в отчаянии после разгрома от Севильи. ФОТО
- В Британии рассказали об очередной ИПСО россиян. В ISW объяснили, почему враг сохраняет КПП между РФ и оккупированными территориями
- Василий Михайлов принес Украине первое за 10 лет золото на чемпионате Европы по вольной борьбе
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн