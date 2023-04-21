Ирина Коляденко выборола золото на чемпионате Европы-2023

Украина завоевала вторую золотую медаль в женской свободной борьбе на проходящем в Загребе чемпионате Европы. В весе до 62 кг чемпионкой стала Ирина Коляденко.

Накануне Украина получила четыре медали в женской свободной борьбе.

В финале Коляденко в напряженной схватке победила норвежку Грейс Буллен. На последней минуте столкновения украинская борчиха удержала соперницу.