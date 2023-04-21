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Ирина Коляденко выборола золото на чемпионате Европы-2023

Единоборства
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Вторая такая награда в копилке Украины

Ирина Коляденко выборола золото на чемпионате Европы-2023

Фото: poglyad.tv

Новина українською

Украина завоевала вторую золотую медаль в женской свободной борьбе на проходящем в Загребе чемпионате Европы. В весе до 62 кг чемпионкой стала Ирина Коляденко.

Накануне Украина получила четыре медали в женской свободной борьбе.

В финале Коляденко в напряженной схватке победила норвежку Грейс Буллен. На последней минуте столкновения украинская борчиха удержала соперницу.

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В статье: Ирина Коляденко
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Источник:
Суспільне Спорт

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