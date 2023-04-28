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В Бахмуте погиб украинский дзюдоист Виталий Паращук

Единоборства
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Он был похоронен в черниговской области

В Бахмуте погиб украинский дзюдоист Виталий Паращук

Фото: Sport.ua

Новина українською

В Бахмуте погиб 23-летний украинский дзюдоист Виталий Паращук.

Виталий становился бронзовым призером Чемпионата Украины, имел звание кандидата в мастера спорта. За свою спортивную карьеру спортсмен завоевал более 100 медалей.

После начала полномасштабной войны Виталий пошел защищать Украину.

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Источник:
Sport.ua

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