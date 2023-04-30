Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины по дзюдо официально бойкотирует чемпионат мира 2023
Справедливое решение в несправедливом мире
Сборная Украины по дзюдо пропустит чемпионат мира 2023, который пройдет с 7 по 14 мая в Дохе (Катар). Об этом заявил главный тренер сборной Виталий Дуброва.
Главная причина – допуск россиян и белорусов к международным соревнованиям (в частности на ЧМ).
Отметим, что так называемые российские спортсмены являются действующими военнослужащими. МОК рекомендовал международным федерациям не допускать их ксоревнованиям.
Напомним, что ранее Дарья Билодид
Популярное сейчас
- "Подготовка к полномасштабному наступлению". В ВСУ прокомментировали взрывы в Севастополе
- Украинская карьера Мистера: о визитах Прокопенко, инфаркте после Кубка УЕФА и аварии в Бухаресте
- Арсенал готов продать основного опорного полузащитника
- Дарья Белодид поделилась секретами правильного питания. Фото
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО