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Сборная Украины по дзюдо официально бойкотирует чемпионат мира 2023

Единоборства
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Справедливое решение в несправедливом мире

Сборная Украины по дзюдо официально бойкотирует чемпионат мира 2023

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по дзюдо пропустит чемпионат мира 2023, который пройдет с 7 по 14 мая в Дохе (Катар). Об этом заявил главный тренер сборной Виталий Дуброва.

Главная причина – допуск россиян и белорусов к международным соревнованиям (в частности на ЧМ).

Отметим, что так называемые российские спортсмены являются действующими военнослужащими. МОК рекомендовал международным федерациям не допускать их ксоревнованиям.

Напомним, что ранее Дарья Билодид раскритиковала решение Международной федерации дзюдо.

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В статье: сборная Украины по дзюдо
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