Сборная Украины по дзюдо официально бойкотирует чемпионат мира 2023

Сборная Украины по дзюдо пропустит чемпионат мира 2023, который пройдет с 7 по 14 мая в Дохе (Катар). Об этом заявил главный тренер сборной Виталий Дуброва.

Главная причина – допуск россиян и белорусов к международным соревнованиям (в частности на ЧМ).

Отметим, что так называемые российские спортсмены являются действующими военнослужащими. МОК рекомендовал международным федерациям не допускать их ксоревнованиям.