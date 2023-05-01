ФОТО. Конор Макгрегор похвастался своей физической формой

Бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько своих свежих фотографий. Сейчас Макгрегору 34 года.

Напомним, в настоящий момент Макгрегор принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера.