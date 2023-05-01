  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Конор Макгрегор готов провести бой на голых кулаках
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конор Макгрегор готов провести бой на голых кулаках

Единоборства
(1 голосов)

Осталось найти соперника

Конор Макгрегор готов провести бой на голых кулаках

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись на тему возможного участия в боях на голых кулаках.

"Стили создают бои, как и правила. Если кто-то боится, пусть лучше сходит в церковь. Прошлой ночью меня позвали на ринг, чтобы провести бой на голых кулаках. Я ничего не боюсь. Нет человека, который мог бы испугать меня. Я боюсь только бога, и если он скажет мне подраться на голых кулаках, то я сделаю это", – написал Макгрегор.

Сейчас Макгрегор принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера.

По теме
yellow-arrow
ФОТО. Конор Макгрегор похвастался своей физической формой
yellow-arrow
Главный тренер сборной Украины по дзюдо: Победили российские рубли
yellow-arrow
Сборная Украины по дзюдо официально бойкотирует чемпионат мира 2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конор Макгрегор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде