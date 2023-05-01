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Конор Макгрегор готов провести бой на голых кулаках
Осталось найти соперника
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись на тему возможного участия в боях на голых кулаках.
"Стили создают бои, как и правила. Если кто-то боится, пусть лучше сходит в церковь. Прошлой ночью меня позвали на ринг, чтобы провести бой на голых кулаках. Я ничего не боюсь. Нет человека, который мог бы испугать меня. Я боюсь только бога, и если он скажет мне подраться на голых кулаках, то я сделаю это", – написал Макгрегор.
Сейчас Макгрегор принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера.
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