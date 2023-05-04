Билодид: Я была в шоке, когда узнала, что россиян допускают к чемпионату мира

После решения Международной федерации дзюдо допустить к предстоящему чемпионату мира в Дохе российских и белорусских дзюдоистов, сборная Украины отказалась от участия в соревнованиях. Слова Белодид приводит пресслужба ФГУ.

– Даша, как ты восприняла известие о допуске россиян к международным соревнованиям, в частности, на чемпионат мира в Дохе? Что испытала на тот момент?

– Конечно, я была в шоке, когда узнала, что россиян допускают к чемпионату мира. Соответственно мы должны пропускать соревнования, потому что не можем позволить себе выходить на татами вместе с ними. Хуже всего, что IJF сообщила о допуске россиян не за определенное время, а в последний день регистрации, за неделю до соревнований.

У меня была хорошая подготовка, провела собрание в Турции и Испании, находилась в хорошей форме, настроилась на высокий результат. И когда за неделю до старта узнаешь подобную новость, конечно, это очень досадно и неприятно. Ведь все мы упорно тренировались, готовились к новым победам, а тут такой нож в спину. Я испытала отчаяние и шок, просто непонимание того, как их вообще могут допустить в настоящее время.

– Еще в прошлом году ФГУ объявила, что наша сборная не будет соревноваться вместе с россиянами и белорусами, пока идет война. Как спортсменка, думавшая по этому привидению тогда и сейчас?

– На самом деле это очень сложный вопрос. Потому что с одной стороны, я понимаю решение нашей страны не участвовать в соревнованиях вместе с россиянами, ведь мы имеем любыми методами добиться того, чтобы их отстранили. В то же время, как профессиональная спортсменка, желающая выиграть медаль чемпионата мира, надеется взять медаль на Олимпийских Играх, мне сейчас тяжело переживать то, что я не могу выступать на таких больших стартах. Поэтому у этой истории есть две стороны медали. С одной – есть понимание текущей ситуации, а с другой хочется ездить, прославлять нашу страну, и доказывать, что мы чемпионы, мы сильны. Поднимать наш флаг и стоять на самой высокой ступени пьедестала почета.

– IJF заявила о допуске россиян за 10 часов до конца регистрации. Как считаешь, почему это сделано в последний момент?

– Потому что они перестраховались и максимально пытались предотвратить огласку, чтобы не иметь протеста от других команд. Объявили в последний момент, когда все страны уже заявились, когда все уже были на полпути в Дохе. Всё сделали очень хитро. Конечно, мягко говоря, это неправильно. Допустить россиян в последний момент, за неделю до чемпионата мира – это низко. Если бы мы узнали об этом решении раньше, возможно, мы тоже изменили кое-что в своей подготовке, изменили бы тактику. Поэтому IJF поступила очень некрасиво.

– Насколько может быть критическим пропуск чемпионата мира по вопросу отбора на Олимпийские Игры?

– До Олимпийских Игр остается очень мало времени, только чуть больше года. Это почти ничего. Продолжается важный процесс квалификации – набор рейтинговых баллов. Для нас каждый турнир чрезвычайно важен, особенно такой, как чемпионат мира, где за первое место дается 2000 баллов и проходит всего раз в год. Поэтому сейчас у нас очень сложная ситуация. Как спортсменка, я конечно волнуюсь, что просто не будет возможности отобраться в Париж.

Поэтому надеюсь, что будет найдено определенное решение, которое позволит спортсменам ездить, выступать, доказывать, что мы достойны выступать на Олимпийских играх, можем завоевывать награды и прославлять на весь мир нашу страну. В настоящее время это очень важно.