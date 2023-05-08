Названы гонорары участников UFC 288

В ночь на 7 мая в Ньюарке прошёл очередной турнир UFC 288, главным событием которого стал титульный бой в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо. Стали известны гонорары бойцов за этот турнир.

По сообщениям, Алджамейн Стерлинг ушёл с самым большим гонораром — $ 1,39 млн. Генри Сехудо и Гилберт Бёрнс вплотную приблизились к чемпиону, получив $ 1,03 млн и $ 920 тыс. соответственно, которые распределились между деньгами за выступления и победы, спонсорскими сделками и бонусами за просмотр.

Белал Мухаммад получил за свою победу $ 465 тыс., а Джессика Андраде, Дрю Добер и Девин Кларк заработали $ 225 тыс., $ 165 тыс. и $ 160 тыс.