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Названы гонорары участников UFC 288

Единоборства
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Турнир прошел 7 мая

Названы гонорары участников UFC 288

Новина українською

В ночь на 7 мая в Ньюарке прошёл очередной турнир UFC 288, главным событием которого стал титульный бой в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо. Стали известны гонорары бойцов за этот турнир.

По сообщениям, Алджамейн Стерлинг ушёл с самым большим гонораром — $ 1,39 млн. Генри Сехудо и Гилберт Бёрнс вплотную приблизились к чемпиону, получив $ 1,03 млн и $ 920 тыс. соответственно, которые распределились между деньгами за выступления и победы, спонсорскими сделками и бонусами за просмотр.

Белал Мухаммад получил за свою победу $ 465 тыс., а Джессика Андраде, Дрю Добер и Девин Кларк заработали $ 225 тыс., $ 165 тыс. и $ 160 тыс.

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В статье: UFC
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