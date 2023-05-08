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Сборная Украины по панкратиону выборола более 35 медалей на чемпионате мира-2023

Единоборства
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Отличный результат показала наша команда

Сборная Украины по панкратиону выборола более 35 медалей на чемпионате мира-2023

Фото: ФПУ

Новина українською

Сборная Украины собрала в свою копилку 36 медалей на чемпионате мира-2023 по панкратиону в Ташкенте (Узбекистан).

Чемпионами в разделах полуконтакт и контакт стали Анна Беженар (53 кг), Амина Накопюк (71 кг), Екатерина Степанова-Шакалова (75 кг), Елена Сушко (80 кг), Кирилл Воробец (0,4 кг), ).

Золотые медали в полуконтакте получили Анастасия Голинко (57 кг), Диана Григоренко (61 кг), Виталий Якименко (57 кг), Дмитрий Баранов (62 кг) и Юрий Чижевский (100 кг).

В контакте лучший результат показали Виктория Синявина (57 кг), Дарья Чибисова (65 кг), Александр Гуляев (71 кг), Богдан Гнидко (100 кг) и Роман Кизюк (92 кг).

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Источник:
Xsport.ua

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