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Сборная Украины по панкратиону выборола более 35 медалей на чемпионате мира-2023
Отличный результат показала наша команда
Фото: ФПУ
Сборная Украины собрала в свою копилку 36 медалей на чемпионате мира-2023 по панкратиону в Ташкенте (Узбекистан).
Чемпионами в разделах полуконтакт и контакт стали Анна Беженар (53 кг), Амина Накопюк (71 кг), Екатерина Степанова-Шакалова (75 кг), Елена Сушко (80 кг), Кирилл Воробец (0,4 кг), ).
Золотые медали в полуконтакте получили Анастасия Голинко (57 кг), Диана Григоренко (61 кг), Виталий Якименко (57 кг), Дмитрий Баранов (62 кг) и Юрий Чижевский (100 кг).
В контакте лучший результат показали Виктория Синявина (57 кг), Дарья Чибисова (65 кг), Александр Гуляев (71 кг), Богдан Гнидко (100 кг) и Роман Кизюк (92 кг).
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