Нейт Диас готов вернуться в UFC

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз рассказал о своём желании вернуться в UFC.

"Это вполне возможно. Я бы хотел вернуться и подраться за титул. Если этого не произойдёт, придумаю собственный чемпионский пояс и предложу лучшим отнять его у меня. Ещё я планирую подраться с кем-нибудь из чемпионов мира по боксу.

На данный момент в UFC собраны лучшие бойцы планеты. А я лишь хочу драться с лучшими из лучших", — приводит слова Диаза MMAJunkie.

В последнем поединке в UFC Диаз встречался с соотечественником Тони Фергюсоном и победил его.