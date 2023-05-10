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Нейт Диас готов вернуться в UFC
Боец мечтает о титуле
Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз рассказал о своём желании вернуться в UFC.
"Это вполне возможно. Я бы хотел вернуться и подраться за титул. Если этого не произойдёт, придумаю собственный чемпионский пояс и предложу лучшим отнять его у меня. Ещё я планирую подраться с кем-нибудь из чемпионов мира по боксу.
На данный момент в UFC собраны лучшие бойцы планеты. А я лишь хочу драться с лучшими из лучших", — приводит слова Диаза MMAJunkie.
В последнем поединке в UFC Диаз встречался с соотечественником Тони Фергюсоном и победил его.
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